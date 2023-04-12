Aslı Enver, eşinin doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen kasım ayında evlendiği Berkin Gökbudak’ın yaş gününü kutladı. İlk bebeğini yani kızını kucağına almak için gün sayan Enver, eşinin doğum günü kutlamasından fotoğraflar yayınladı.

"İyi ki doğdun sevgilim"

Eşi için 2 pasta hazırlatan Enver “İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" notuyla fotoğraflar paylaştı.

Normal doğum istediğini aktarmıştı

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Ünlü oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullanmıştı.