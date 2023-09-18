Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle oynayan güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz kasım ayında evlendi. 39 yaşındaki Aslı Enver, 2 ay önce ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

ELAY'LA YENİ PAYLAŞIM

Şimdilerde vaktini kızıyla ilgilenerek geçiren Aslı Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Minik kızıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bebeğini kucağında taşıdığı anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştı.

"HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"

Ünlü isim, kızının doğumunu duyurduğu gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.