Aslıhan Gürbüz'den takipçisine sert tepki!

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda 'Ceylan Ongun' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabını aktif kullanan oyuncuların başında geliyor.

"KENDİNİ KEDİ KÖPEK İLE KANDIRMAMALI"

Geçtiğimiz gün köpek ile oynarken fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşan Aslıhan Gürbüz'e bir takipçisi "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" şeklinde yorum yaptı.

"BU HESAPTAN DEFOLUP GİTMELİSİN"

Yoruma çok sinirlenen ve kayıtsız kalamayan Aslıhan Gürbüz takipçisine, "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" ifadeleriyle sert bir cevap verdi.