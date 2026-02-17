Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'dan ilk romantik kare

DAHA ÖNCE AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI



İkili daha önce Netflix dizisi olan Kübra'da beraber rol almışlardı. Kenar bir mahallede yaşayan kendi halinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinmesini anlatan hikayede Çağatay Ulusoy Gökhan Şahinoğlu, Aslıhan Malbora ise Merve karakterini canlandırmıştı.