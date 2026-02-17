Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'dan ilk romantik kare
Bir süredir gözlerden uzak birliktelikleri devam eden ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora, bu sefer aşklarını yayınladılar. Malbora'nın yayınladığı o romantik kareler takipçileri tarafından büyük ilgi gördü...
Bir süredir beraberliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, sosyal medya üzerinden paylaştıkları ilk kareyle ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Malbora'nın paylaştığı bu fotoğraf, ikilinin birlikteliğine dair paylaşılan ilk kare oldu.
DAHA ÖNCE AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI
İkili daha önce Netflix dizisi olan Kübra'da beraber rol almışlardı. Kenar bir mahallede yaşayan kendi halinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinmesini anlatan hikayede Çağatay Ulusoy Gökhan Şahinoğlu, Aslıhan Malbora ise Merve karakterini canlandırmıştı.
ASLIHAN MALBORA VE KARİYERİ
Oyunculuk kariyerine 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' dizisiyle adım atan Aslıhan Malbora, kısa sürede farklı türdeki yapımlarda kendine yer buldu. 'Kalbimin Sultanı'nda Saliha Sultan, 'Her Yerde Sen'de Ayda ve 'Gel Dese Aşk'ta Derin karakterlerine hayat veren oyuncu, özellikle 'Üç Kuruş' dizisindeki Leyla Çaka rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Malbora, son olarak 'Darmaduman' dizisinde Ece Servet karakterini canlandırmıştı.
Şu sıralar Eşref Rüya dizisinde "Eşref Tek" karakterini üstlenen Çağatay Ulusoy ise, 'İçerde', 'Gaddar' ve 'Terzi' gibi ses getiren projelerinin ardından bu kez özel hayatıyla dikkat çekiyor. Meslektaşı Malbora ile paylaşılan bu karesi, kısa sürede takipçileri arasında ilgi odağı haline geldi.
