Aslışah Alkoçlar Demirağ fit fiziği ile gündeme geldi! Belirgin karın kasları dikkat çekti

Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender ve Gülşah Alkoçlar çiftinin kızı Aslışah Alkoçlar, Şubat 2021'de Kaan Demirağ ile evlenip Cem ve Ada adında iki çocuk sahibi olmasına rağmen, sporu yaşam biçimi haline getiren ünlüler arasında yer almaya devam ediyor.