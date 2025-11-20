Anasayfa Magazin Aslışah Alkoçlar Demirağ fit fiziği ile gündeme geldi! Belirgin karın kasları dikkat çekti
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, özellikle doğum sonrası hızla forma girip fit hallerini öne çıkaran kareleriyle dikkat çekiyor. Alkoçlar, son olarak paylaştığı fotoğraflarda belirginleşen karın kaslarıyla dikkat çekti ve beğeni topladı.
Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender ve Gülşah Alkoçlar çiftinin kızı Aslışah Alkoçlar, Şubat 2021'de Kaan Demirağ ile evlenip Cem ve Ada adında iki çocuk sahibi olmasına rağmen, sporu yaşam biçimi haline getiren ünlüler arasında yer almaya devam ediyor.
Sosyete hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Alkoçlar, özellikle doğum sonrası hızla forma girip fit hallerini öne çıkaran kareleriyle dikkat çekiyor.
Düzenli spor yapan ve formuna özen gösteren Aslışah Alkoçlar, son olarak paylaştığı fotoğraflarda belirginleşen karın kaslarıyla sosyal medyayı adeta sallayarak, sıkı çalışmasının sonuçlarını gözler önüne serdi.
Alkoçlar'ın paylaştığı pozlar kısa sürede büyük beğeni topladı.