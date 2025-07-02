Aslışah Alkoçlar'ın Yunanistan look'u!

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu ve Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti. İki çocuğu ve eşiyle birlikte Dubai'de yaşayan Alkoçlar, yaz tatillerini genellikle Türkiye'de, özellikle de Bodrum'da geçiriyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, son olarak Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaştığı karelerde, Camilla markalı çiçek desenli ipek bir elbise tercih ettiği ve saçlarını dağınık bıraktığı görüldü. Alkoçlar'ın bu doğal ve şık stili, takipçilerinden tam not aldı.

Düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmeyen Aslışah Alkoçlar, formuna dikkat eden yaşam tarzıyla da öne çıkıyor. Bu sayede koruduğu fit fiziği, tatil pozlarında da belirgin şekilde fark edildi ve büyük beğeni topladı.