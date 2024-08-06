ATV’nin yeni dizisi Holding konusu ne? Holding dizisi oyuncuları kim?
Atv ekranlarının yeni dizisi Holding yayınlanan tanıtımı ile gündeme oturdu. Peki Holding konusu ne? Holding dizisi oyuncuları kim? Yakından bakalım...
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Holding" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Holding yayınlanan tanıtımı ile gündeme oturdu.
Dizinin oyuncu kadrosu açıklandı ve başrol oyuncuları için son kararlar bekleniyor. Usta oyuncular Musa Uzunlar, Macit Koper ve Ali İl, "Holding" dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Henüz başrol oyuncuları belirlenmiş olmasa da, yakın zamanda açıklanacağı belirtiliyor.
Dizinin konusu nedir?
"Holding" dizisinin konusu, dünya serbest dalış rekortmeni olan genç bir kadının, büyük zorluklara karşı gelerek ülkenin en büyük holdinglerinden birini ele geçirmeye çalışan kız kardeşleri ve mafya ile verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bu etkileyici hikaye, izleyicilere sürükleyici ve dramatik anlar yaşatacak.
"Holding" dizisi oyuncuları ve başrol kadrosu tamamlandıktan sonra yayın tarihi belirlenecek.