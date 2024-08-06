ATV’nin yeni dizisi Holding konusu ne? Holding dizisi oyuncuları kim?

Dizinin konusu nedir?

"Holding" dizisinin konusu, dünya serbest dalış rekortmeni olan genç bir kadının, büyük zorluklara karşı gelerek ülkenin en büyük holdinglerinden birini ele geçirmeye çalışan kız kardeşleri ve mafya ile verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bu etkileyici hikaye, izleyicilere sürükleyici ve dramatik anlar yaşatacak.