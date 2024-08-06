ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta konusu ne? Kör Nokta dizisi oyuncuları kimler?

Kör Nokta, Gece ve Aslım isimli iki gencin hikayesini anlatıyor. Büyük bir trafik kazası ve ardından gelen aşk, ihanet ve entrikalarla dolu olayları konu alan Kör Nokta dizisinde Aslım karakterine Rabia Soytürk, Cihan karakterine İsmail Ege Şaşmaz ve Gece karakterine Çağla Boz hayat veriyor