ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta konusu ne? Kör Nokta dizisi oyuncuları kimler?
ATV yeni sezondaki dizilerini tek tek duyuruyor. O dizilerden birisi de Kör Nokta. Peki Kör Nokta konusu ne? Atv Kör Nokta dizisi oyuncuları kim? Yakından bakalım...
ATV ekranlarında Osman Sınav’ın yepyeni bir dizisi başlıyor. “Yaralandığın yer, senin kör noktandır” sloganı ile yeni sezona hazırlanan Kör Nokta dizisi yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Kör Nokta, Gece ve Aslım isimli iki gencin hikayesini anlatıyor. Büyük bir trafik kazası ve ardından gelen aşk, ihanet ve entrikalarla dolu olayları konu alan Kör Nokta dizisinde Aslım karakterine Rabia Soytürk, Cihan karakterine İsmail Ege Şaşmaz ve Gece karakterine Çağla Boz hayat veriyor
Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kör Nokta dizisinin kadrosunda; Çağla Boz, Aras Aydın, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Ruhi Sarı,Kürşat Alnıaçık, Cansu Fırıncı, Mehtap Bayri, Aylin Kabasakal, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Hilmi Özçelik, İrem Kübra Bakırtaş yer alıyor.
Kör Nokta Tanıtım fragmanı