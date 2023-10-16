Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan birlikte görüntülendi
Uzun süredir birlikte oldukları söylenen ancak bir türlü birlikte görüntü alınamayan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan çifti İstanbul Havalimanı'nda birlikte görüntülendi.
Bir süredir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan, Antalya tatili dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Birbirinden uzak yürüyen ve yorgun görünen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
MEHMET ASLAN: DAHA SAKİN, DÜZGÜN SORUN
Havalimanında soru soran muhabirlere “İnsan bir nasılsınız der. Daha sakin, düzgün sorabilirsiniz” diyen Mehmet Aslan, daha sonra Ayça Ayşin Turan’la birlikte asansöre binip otopark katına indi.