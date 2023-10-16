Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan birlikte görüntülendi

Uzun süredir birlikte oldukları söylenen ancak bir türlü birlikte görüntü alınamayan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan çifti İstanbul Havalimanı'nda birlikte görüntülendi.

Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan birlikte görüntülendi

Bir süredir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan, Antalya tatili dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Birbirinden uzak yürüyen ve yorgun görünen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan birlikte görüntülendi - Resim : 1

MEHMET ASLAN: DAHA SAKİN, DÜZGÜN SORUN

Havalimanında soru soran muhabirlere “İnsan bir nasılsınız der. Daha sakin, düzgün sorabilirsiniz” diyen Mehmet Aslan, daha sonra Ayça Ayşin Turan’la birlikte asansöre binip otopark katına indi.

Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan birlikte görüntülendi - Resim : 2