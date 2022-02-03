Aycan Yanaç Survivor'dan neden ayrıldı? Acun Ilıcalı anlattı

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın yarışmayı bıraktığını duyurdu. Acun Ilıcalı gelişmeyi şu sözlerle anlattı:

"Bu akşam eleme olmayacak. Eleme olmayacak demek aday değilsiniz demek değil. Konu şu. Aycan'la ilgili biliyorsunuz haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim. Tahminim de doğru çıktı. Aycan şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan, bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da açıkçası bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk. Ama zor şartlar olduğunu bildiğim için de saygı duymak zorundayım. Yarışmacı sayımız ve olayın devamı açısından Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak. 4 adayımız devam edecek. Önümüzdeki hafta program aynen devam edecek. 4 aday daha çıkacak. O 4 aday oylanacak bu adaylarımız artık oylanmayacak. Sizin oylarınız şu anda hesabınızda duruyor. Yeni 4 yarışmacının da oyları alınacak. Eskiden biliyorsunuz bütün takımı oylatıyorduk, bu hafta biraz öyle oldu. Yeni 4 yarışmacı gelecek. Ondan sonra önümüzdeki hafta bir veda olacak"

SERCAN VE SEMA'DAN AYCAN YANAÇ YORUMLARI

Sercan, Aycan Yamaç'ın ayrılığı ile ilgili, "Bir önceki konseyde üzgün olduğumu belirtmiştim. Hala geçerli. Çünkü çok erken pes etti. En azından 2020'de pes ettiği dönem sonlara doğruydu. Erken pes etmesi beni üzdü" diye konuştu.

Sema ise "Aycan'la daha önce konuşmuştuk. Bir hastalık dönemi geçirdik ve onun da çok etkilediğini düşünüyorum. Yine aynısını yapmıştı. Ona 3 gün sonra çok pişman olursun, iyi bir yarışmacısın, çok sevenin var dedim. Pişman olacağını düşünüyorum. Çok üzgünüm çünkü çok sevdik onu hepimiz" dedi.

Acun Ilıcalı ise "Aycan benim çok sevdiğim bir yarışmacıdır, iyi huylu. Ancak dikkat ederseniz elendiği sene son 2 hafta, 3 hafta yarışmayı kendi içinde bıraktı. Aynı şeyi yaşadı diyebiliriz" yorumunu yaptı.