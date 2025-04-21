Ayrılacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızlarının doğum gününde bir araya geldi

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu, 17 Nisan'da 39. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutlamıştı. Akil, doğum günü gecesinden kareleri de sosyal medyadan paylaşmıştı.

Oyuncunun eşi Anıl Altan'ın da Moskova'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Tatilden bol bol fotoğraf yayınlayan Altan'ın eşinin doğum gününü kutlamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin kızları, Alin ve Lina 6 yaşına girdi. İkizleri için parti organize eden ünlüler kızlarını kucaklarına alıp mumları üfledi.

Akil kızı Lina’yı kucağında tutarken, Altan’ın Alin’le mumları ayrı pastalarda üflemesi dikkat çekti. Birlikte görüntü vermeyen ikilinin bu anları, ‘Ayrılığın sinyali’ yorumunu beraberinde getirdi.