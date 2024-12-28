Ayşegül Aldinç 98 yaşındaki annesini paylaştı

Önceki gün Ayşegül Aldinç'in resim öğretmeni annesi Süheyla Aldinç'in doğum günüydü.

98. YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

98 yaşına giren annesine evinde küçük bir kutlama yapan Aldinç, birlikte çektirdikleri pozu Instagram hesabında paylaştı.

'ARTIK BİR MAŞALLAHINIZI ALIRIZ'

Ünlü şarkıcı gönderisine de "Artık bir maşallahınızı alırız" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Ayşegül Aldinç'in 15 binden fazla beğeni alan paylaşımına Cem Yılmaz, Demet Sağıroğlu, Nilüfer, Filiz Akın, İbrahim Selim, Ayşe Tolga, Birce Akalay, Kaan Sekban, Eda Ece, Talat Bulut, İpek Açar, Erkan Petekkaya, Devrim Yakut, Eda Özülkü ve Seyyal Taner gibi pek çok ünlü isim yorum yaptı.