Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz gün 31. yaşına girdi. Ünlü ismin doğum günü partisine kardeşi Aytaç Şaşmaz katıldı. Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in de olduğu aile pozunu sosyal medyadan yayınladı.
1 / 5
İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü geçtiğimiz gece Kuruçeşme’de bir mekanda kutladı.
2 / 5
İsmail Ege Şaşmaz’ın Kuruçeşme’deki doğum günü kutlamasına katılanlar arasında kardeşi Aytaç Şaşmaz ve sevgilisi Cemre Baysel de yer aldı.
3 / 5
Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününde çekilen aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 5
Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in de yer aldığı aile pozuna "Nasıl anlatsam" notunu düştü.