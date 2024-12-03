Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz gün 31. yaşına girdi. Ünlü ismin doğum günü partisine kardeşi Aytaç Şaşmaz katıldı. Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in de olduğu aile pozunu sosyal medyadan yayınladı.

Elele Online

Elele Online
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Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı - Resim : 1

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü geçtiğimiz gece Kuruçeşme’de bir mekanda kutladı.  

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Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı - Resim : 2

İsmail Ege Şaşmaz’ın Kuruçeşme’deki doğum günü kutlamasına katılanlar arasında kardeşi Aytaç Şaşmaz ve sevgilisi Cemre Baysel de yer aldı.

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Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın doğum gününde çekilen aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aytaç Şaşmaz'dan aile pozu! Cemre Baysel de o karede yer aldı - Resim : 4

Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in de yer aldığı aile pozuna "Nasıl anlatsam" notunu düştü. 