Azra Akın imaj tazeledi: "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?"

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Mutlu evliliği devam eden tescilli güzel, imajını değiştirdi.

AZRA AKIN'DAN YENİ İMAJ

Yıllardır uzun olan kıvırcık saçlarını kısa kestiren Azra Akın, yeni halini Instagram hesabından “Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?” notuyla paylaştı. Akın’ın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.