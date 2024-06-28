Baba acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Helin Kandemir babasını doğum gününde andı

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Son olarak "Bihter" filminde "Nihal Ziyagil" karakterini canlandıran Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir'i kaybetmişti.
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Baba acısıyla sarsılan ve zaman zaman sosyal medyada yayımladığı mesajlarla babasına duyduğu özlemi dile getiren Helin Kandemir, yeni bir paylaşımda bulundu.
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20 yaşındaki oyuncu, babasıyla henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafı "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz yapamam bilirsin" notuyla yayımladı.
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Oyuncu Helin Kandemir, lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir'i geçtiğimiz yıl kaybetmişti.