Babasını kaybeden Hazar Ergüçlü'nün gözyaşları

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin kurucularından ve eski başkanlarından olan duayen gazeteci babası Süleyman Ergüçlü, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ergüçlü için dün Kıbrıs'ta düzenlenen cenaze töreninde oyuncu Hazar Ergüçlü gözyaşlarına boğuldu.

Ergüçlü için önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde sabah tören düzenlendi. Ergüçlü KTGB lokalinde düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi.

NEŞE ERGÜÇLÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Dün eşinin ölüm haberini duyuran Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.