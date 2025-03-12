Bahar dizisinde ayrılık! Devrim Kabacaoğlu diziye veda ediyor
Show TV'nin salı günlerine damga vuran “Bahar” dizisinde bir veda yaşanıyor. Dizide “Uğur Aydın”ı oynayan Devrim Kabacaoğlu diziden ayrılıyor.
Show ekranlarının sevilen dizisi Bahar, bu akşam 38. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm tanıtımında Tuğrul Tülek’in oynadığı Tuğra’nın “Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız!” repliği dikkat çekmiş ve diziye kimin veda edeceği merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcı Asena Bülbüloğlu, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve senarist Deniz Akçay’ı buluşturan “Bahar”da “Uğur Aydın”ı oynayan Devrim Kabacaoğlu ekibe veda ediyor.
Genç yıldız bu akşam ekrana gelecek 38. bölümde diziden ayrılacak.
Devrim Kabacaoğlu daha önce Buğday Tanesi, Hayatla Barış filmlerinde rol almıştı. Dijital platformlarda yayımlanan Yakamoz, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Zeytin Ağacı, Prens yapımlarında oynadı. Ekranlarda ise Kuruluş Osman ve Bahar dizilerinde rol aldı.