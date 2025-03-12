Bahar dizisinde ayrılık! Devrim Kabacaoğlu diziye veda ediyor

Devrim Kabacaoğlu daha önce Buğday Tanesi, Hayatla Barış filmlerinde rol almıştı. Dijital platformlarda yayımlanan Yakamoz, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Zeytin Ağacı, Prens yapımlarında oynadı. Ekranlarda ise Kuruluş Osman ve Bahar dizilerinde rol aldı.