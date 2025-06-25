Bahar dizisine yaprak dökümü! 4 oyuncu diziden ayrılıyor

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım’ın Show TV için çektiği ve her bölümüyle geniş kitlelere ulaşan “Bahar” dizisinin 3. Sezon hazırlıkları devam ediyor. Sevilen dizide beklenmedik ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon bölümleri Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alınacak olan diziye veda eden oyuncular belli oldu.

Dizinin kilit karakterlerinden Timur'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın projeden ayrılığı kesinleşti. Ayrıca, Bahar'ın ikinci sezonunda Tolga karakteriyle kadroya katılan ve şu sıralar ikinci kez babalık heyecanı yaşayan usta aktör Emre Karayel de 3. sezonda yer almayacak.

Dizinin yardımcı karakterlerinden asistan Duru'yu canlandıran Şira Sahilli ve Yıldırım'ı oynayan Özgü Delikanlı da "Bahar"a veda eden isimler arasında yer aldı. Bu ayrılıklarla birlikte dizinin yeni sezonda hikayesinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Bahar Dizisinin Konusu

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakterinin yeniden doğuş hikayesini konu alıyor. Tıp fakültesi mezunu olmasına rağmen yıllarca ailesi için mesleğini bir kenara bırakan Bahar'ın hayatı, ani bir hastalıkla tamamen altüst olur.

Bu süreçte eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) gerçek yüzüyle yüzleşen Bahar, doktoru Evren'in (Buğra Gülsoy) desteğiyle hayata yeniden tutunmaya çalışır. 20 yıl aradan sonra mesleğine geri dönmek için büyük bir mücadele veren Bahar, hem kendi ayakları üzerinde durmayı hedefler hem de aile içi çatışmalarla ve hastane ortamındaki dönüşümüyle izleyici karşısına çıkar. Dizi, güçlü bir duygusal anlatımla bir kadının hayata tutunma çabasını, aile dinamiklerini ve kişisel gelişimini işliyor.