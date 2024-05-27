Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Parla'yı Biliyorum!"
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Fragmana Bahar'ın "Parla'yı Biliyorum!" sözleri damga vurdu.
1 / 8
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni fragman yayınlandı.
2 / 8
Bahar ve Timur cephesinde gerilimin doruklara tırmandığı fragman, yeni bölümünde çok heyecanlı gelişmelerin ekrana geleceğinin ilk ipuçlarını verdi.
3 / 8
Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar.Fragmana Bahar'ın "Parla'yı Biliyorum!" sözleri damga vuruyor.
Bahar 14. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayınız
4 / 8
Bahar'ın 14. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır. Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır.