Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Unutulmaz bir gece yaşayacağız.."
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisi 10. bölümüyle 23 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşacak. Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Bahar'ın "Unutulmaz bir gece yaşayacağız.." sözleri damga vurdu.
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Bahar dizisi Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Bahar' dizisinin 10'uncu bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
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İlk fragmanda Bahar Rengin ve Timur'u sarılırken görmüştü. Bahar için intikam çanlar çalıyor. Fragmana Bahar'ın "Unutulmaz bir gece yaşayacağız.." sözleri damga vurdu.
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Aynı zamanda Umay babannesine babasının annesini Rengin'le aldattığını söylüyor. Bahar da Rengine "Bana söylemek istediğin bir şey var mı?" diye soruyor.
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Bahar'ın 10. Bölümünde neler olacak?
Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!