Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sadece hissettiklerim var..."
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisinin 14. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Evrenin Bahar'a "Sadece hissettiklerim var..." demesi damga vurdu.
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'Bahar' dizisinin 14.bölümünden yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 28 Mayıs Salı akşamı Show Tv'de izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanda Bahar duygusal anlar yaşıyor ve "Üzerimde yorgunluk var, evliliğin yorgunluğu değil susmak zorunda olmanın yorgunluğu" diyor. Evren de ona destek olmaya çalışıyor "Bahar yorgunluğu var" diyor.
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Timur Bahar'a "Sen birine karşı duygusal bir şey hissettiğinde aldatmış olmuyor musun, aldatmak sadece fiziksel olmaz" diyor. Bahar da "Sakın cümleni tamamlama. Bizim evliliğimiz bitti kabul et bunu" şeklinde cevap veriyor.
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Fragmana "Evren'in Bahara söylediği Biliyorum hakkım yok. Sadece hissettiklerim var.. " sözleri damga vuruyor.