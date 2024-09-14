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Bahar dizisinin yeni sezonundan ilk fragman: “İkinci baharımın bana getireceği her şeye hazırım...”
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Bahar'ın “İkinci baharımın bana getireceği her şeye hazırım...” sözleri damga vurdu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar , 2. sezonuyla sürekli olarak buluşmaya hazırlanıyor. Diziden yeni sezon fragmanı, afiş ve yayın tarihi duyuruları birlikte geldi.
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Dizinin yeni sezonu için hazırlanan, Demet Evgar’ın yer aldığı renkli afiş çalışması sosyal medyada dikkat çekerken; Bahar’ın kucağındaki bebekler ise büyük bir gizem yarattı.
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Çarpıcı sezon finaliyle gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan ilk tanıtımda, hayata yeniden dönen Bahar’ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar yaşanıyor.
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Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi.