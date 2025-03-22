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Bahar Öztan'ın ölüm yıldönümünde oğlundan duygusal paylaşım: Elbet yanına geleceğim
Yeşilçam yıldız Bahar Öztan, 21 Mart 2024'te tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin ölüm yıldönümünde duygusal mesaj yayınladı.
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Yeşilçam"ın usta ismi Bahar Öztan 21 Mart 2024'te kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatmişti. Bahar Öztan 1. ölüm yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı.
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61 yaşında aramızdan ayrılan Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak annesinin anısına lokma dağıttı.
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Annesiyle birlikte yıllar önce çektirdiği kareyi paylaşan Yiğit Çolak, “Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…” notunu düştü.
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