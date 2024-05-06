'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosuna yeni oyuncu katılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, diziye 12. bölümden itibaren dâhil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.