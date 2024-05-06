'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosuna yeni oyuncu katılıyor

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"dizisi Salı günleri Show TV’nin ilgiyle izlenen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi imzalı dizisi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, diziye 12. bölümden itibaren dâhil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.
Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizinin senaryosunu Ayça Üzüm yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.