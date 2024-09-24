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Bahar'ın ikinci sezonu bugün başlıyor, ön izleme yayınlandı: 'Baba olmak çok zor, dede olmak daha da zor…'
SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 2. sezonu bugün başlıyor. Diziden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin ön izlemesinde Timur ve Bahar'ın arasında geçen diyalog izleyicileri gülümsetti. Timur'un 'Baba olmak çok zor, dede olmak daha da zor…' sözleri fragmana damga vurdu.
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“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın” dizisi 2. sezonuyla bu akşam Show TV’de izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler bu akşam yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor.
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Yeni fragmanların ardından ön izleme sahnesi yayımlandı. Bahar yeni sezon ilk bölümden önemli ipuçlarını barındıran ön izleme sahnesi, Peran Vakfı Hastanesi’nde geçiyor.
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Bahar ve Timur’un diyalogu izleyicileri gülümsetti. Baba olmanın zor olduğunu söyleyen Timur’un “Dede olmak çok daha zor” dediği anlar ve Bahar ile oğlu Uras’la yaşadığı gülümseten diyalog tanıtıma damga vuruyor.