Bahar'ın ikinci sezonu bugün başlıyor, ön izleme yayınlandı: 'Baba olmak çok zor, dede olmak daha da zor…'

Bahar ve Timur’un diyalogu izleyicileri gülümsetti. Baba olmanın zor olduğunu söyleyen Timur’un “Dede olmak çok daha zor” dediği anlar ve Bahar ile oğlu Uras’la yaşadığı gülümseten diyalog tanıtıma damga vuruyor.