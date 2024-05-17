Bahar’ın Timur’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın Yalan Dünya’da rol aldığı ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı
Show TV'nin yeni sezonunda yayınlanmaya başlayan Bahar dizisinde Timur karakteriyle rol alan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak eski görüntüleriyle gündem oldu.
Show TV’de Salı günleri yayınlanan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? her bölümüyle ses getirmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy’un yer aldığı dizi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.
Dizide Bahar’ın eşi, başarılı ve kibirli bir profesör Timur Yavuzoğlu karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak’ın 2013 yılında Kanal D’de ekrana gelen Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı.
38 yaşındaki oyuncunun 11 yıl önce rol aldığı Yalan Dünya dizisindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Yılmaz Ak’ın 27 yaşındayken konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalan Dünya’daki hali ise çok konuşuldu. Ak'ın 'Yalan Dünya' dizisinde saç ektirmeden önceki hali görenleri şaşırttı.