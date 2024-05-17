Bahar’ın Timur’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın Yalan Dünya’da rol aldığı ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı

Show TV’de Salı günleri yayınlanan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın? her bölümüyle ses getirmeye devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy’un yer aldığı dizi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.