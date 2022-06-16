Barbie dünyasına yolculuk! Ryan Gosling, 'Barbie' filminde 'Ken' olacak

I'm a Barbie girl, in the Barbie world! Greta Gerwig'in yönettiği Barbie filminden yeni fotoğraflar yayınlandı. Margot Robbie’nin Barbie’yi canlandıracağı filmde Ryan Gosling de Barbie’nin erkek arkadaşı 'Ken' karakteriyle öne çıkıyor. Bu sefer, Ryan Gosling'i, çok farklı bir görüntü ile göreceğiz.

RYAN GOSLING, KEN ROLÜNDE

41 yaşındaki oyuncu Ryan Gosling, yakında çıkacak olan Margot Robbie'nin 'Barbie' filminde Ken olarak karşımıza çıkıyor. Ryan Gosling'i bu sefer sarı saçlarıyla, bronz teni ile 1980'ler tarzı bir kot yelek ile görüyoruz. Karın kaslarıyla, 'Ken' adı taşıyan iç çamaşırıyla ve sarı platin saç rengiyle Ken'in orijinal bebek versiyonuna uyumlanmış gibi duruyor. Fakat Ryan Gosling'in çarpıcı görünüşü pek çok kişi tarafından beğenilmedi.

MARGOT ROBBIE, BARBIE OLACAK

Pembe üstü açık bir arabada Barbie'yi görüyoruz. Margot Robbie, Barbie oluyor! Aynı zamanda Robbie, filmin yapımcılığını da üstleniyor. Bir basın açıklamasında, Barbie bebeklerinin çocukların gelişiminde katkısının olduğunu söylemişti. Robbie, “Barbie ile oynamak, çocuğun kendini keşfetme yolculuğu boyunca kendine güveni, merakı ve iletişimi teşvik eder. Markanın neredeyse 60 yılı boyunca Barbie, çocukların kendilerini bir prensesten, cumhurbaşkanına kadar ilham verici rollerde hayal etmelerini sağladı. Bu rolü üstlenmekten ve dünya çapındaki çocuklar ve izleyiciler üzerinde son derece olumlu bir etkisi olacağına inandığım bir film yapmaktan onur duyuyorum.” dedi.

OYUNCU KADROSU

İkonik bebek Barbie'nin hikayesini beyazperdeye uyarlayan filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yanı sıra Simu Liu, Will Ferrell, America Ferrera, Emma Mackey, Kate McKinnon, Alexandra Shipp ve Kingsley Ben-Adir gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Noah Baumbach'la birlikte yönetmen Greta Gerwig yazıyor.