Barış Arduç, İtalya'daki Jiu-Jitsu şampiyonasında altın madalya kazandı
Barış Arduç, oyunculuk kariyerindeki başarısını spor sahalarına da taşıyarak hayranlarını bir kez daha gururlandırdı. Yakışıklı oyuncu, uzun süredir tutkusu olan ve disiplinle çalıştığı Jiu-Jitsu branşında uluslararası bir başarıya imza attı.
Barış Arduç, ekranlardaki karizmasını ve yeteneğini spor minderlerine taşıyarak uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te elde ettiği bu zafer, oyuncunun sporcu kimliğinin sadece bir hobi değil, profesyonel bir tutku olduğunu kanıtladı.
Barış Arduç, Jiu-Jitsu dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan IBJJF kapsamında mindere çıktı. 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele etti.
Rakiplerine karşı sergilediği teknik üstünlük ve stratejik hamlelerle tüm maçlarını kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı.
Podyumun en üst basamağına çıkan Arduç, altın madalyayı boynuna takarak İstiklal Marşı'mızı Milano'da yankılattı. Gupse Özay ile mutlu bir evliliği olan ve kızı Jan Asya ile babalık heyecanını yaşayan Arduç, bu yoğun temposuna rağmen spor disiplininden ödün vermediğini gösterdi:.
Arduç'un sporcu kimliğini yakından takip etmeyen pek çok hayranı, oyuncunun uluslararası bir şampiyonada profesyonel düzeyde yarışıp altın madalya alması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.