Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatı ve mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda bu mutluluklarını Kurt Efe isimli oğullarıyla taçlandırdı.