Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı. Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle Dubai pozunu sosyal medyada paylaştı.

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Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu - Resim : 1

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatı ve mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda bu mutluluklarını Kurt Efe isimli oğullarıyla taçlandırdı.

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Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu - Resim : 2

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı.

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Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu - Resim : 3

Tatlıtuğ buradan oğluyla yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. Bugün ise Başak Dizer'in paylaşımı kalpleri ısıtmayı başardı. 

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Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu - Resim : 4

Dubai'den İstanbul'a dönen ünlü çiftten Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle pozunu sosyal medyada paylaştı. O anlar takipçilerin beğenisini kazandı. 