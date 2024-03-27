Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile Dubai pozu

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatı ve mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda bu mutluluklarını Kurt Efe isimli oğullarıyla taçlandırdı.
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Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ Hong Kong'dan sonra şimdi de eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Dubai tatiline çıktı.
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Tatlıtuğ buradan oğluyla yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. Bugün ise Başak Dizer'in paylaşımı kalpleri ısıtmayı başardı.
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Dubai'den İstanbul'a dönen ünlü çiftten Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle pozunu sosyal medyada paylaştı. O anlar takipçilerin beğenisini kazandı.