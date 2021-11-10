Başarılı oyuncu Pınar Deniz IMDB dünya sıralamasında ilk 250'nin içinde yer alıyor

‘Yargı’ dizisindeki oyunculuğuyla ses getiren; güzelliği ve başarısıyla son yılların yükselen yıldızlarından Pınar Deniz, IMDB’nin 11 milyonu aşkın ismin yer aldığı dünya sıralamasında 220. oldu.

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularının başında gelen Pınar Deniz, geçtiğimiz ay IMDB’nin Türkiye sıralamasında 1. olduktan sonra şimdi de 11 milyonu aşkın uluslararası isimden oluşan dünya sıralamasında 220. oldu. Deniz, bu yükselişiyle dünya sıralamasında ilk 250 isim arasına girmeyi başaran 12. Türk oyuncu olurken Türkiye sıralamasındaki 1.’liğini de koruyor.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Akrep burcu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan Kaya" olarak karşımıza çıkıyor.

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