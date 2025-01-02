Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler

17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım şimdilerde bebek bekliyor. Ünlü çift, yeni yıla özel paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda Pınar Deniz'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler - Resim : 1

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı. 

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Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler - Resim : 2

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

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Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler - Resim : 3

Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 2024 yılına dair bir paylaşım yaptı.

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Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler - Resim : 4

Geçtiğimiz yıldan birçok kare paylaşan Yıldırım, eşinin karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 