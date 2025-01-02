Bebek bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler
17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım şimdilerde bebek bekliyor. Ünlü çift, yeni yıla özel paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda Pınar Deniz'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı...
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Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
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Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.
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Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 2024 yılına dair bir paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz yıldan birçok kare paylaşan Yıldırım, eşinin karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.