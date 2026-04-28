Bebek sürprizi! Ünlü şarkıcı Melike Şahin anne oluyor
Müzik dünyasının sevilen ismi Melike Şahin, hayranlarını heyecanlandıran müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. "Bedelini Ödedim", "Pusulam Rüzgar" ve "Diva Yorgun" gibi hit şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
37 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu resmen açıkladı.
Melike Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada çeşitli yorumlara maruz kalan Şahin, bu eleştirilere karşı sessizliğini koruyarak mutluluk pozları vermeye devam etmişti. Çiftten gelen bu son haber, evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını gösterdi.
Harbiye konserlerinin biletleri saniyeler içinde tükenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şahin’in hamilelik pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri ve sanatçı dostları, ünlü şarkıcıya; "En güzel anne", "Sağlıkla gelsin" ve "Diva'ya çok yakıştı" şeklinde binlerce tebrik mesajı yağdırdı.