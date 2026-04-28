Zoë Kravitz ve Harry Styles ilişkileri başladıktan 8 ay sonra nişanlandı
Ağustos 2025'te Roma'da başlayan sürpriz aşk, resmiyet kazandı. Harry Styles ve Zoë Kravitz, sekiz aylık birlikteliklerinin ardından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İşte detaylar....
Müzik ve sinema dünyasının iki popüler ismi, Harry Styles ve Zoë Kravitz'ten uzun süredir beklenen haber geldi. People dergisinin doğruladığı bilgilere göre; 32 yaşındaki Styles ve 37 yaşındaki Kravitz evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı.
İkilinin ilk kez Ağustos 2025'te Roma sokaklarında el ele görüntülenmesiyle yansıyan ve o günden bu yana hem Londra hem de New York'ta defalarca belgelenen ilişkileri, sekiz aylık istikrarlı bir birlikteliğin ardından resmiyet kazandı.
Başlarda Kravitz'in "Caught Stealing" filminin basın turu sırasında başlayan bu yakınlaşma, kısa sürede her iki sanatçının da birbirlerinin aile ve sosyal çevrelerine dahil olduğu ciddi bir beraberliğe dönüştü.
NİŞAN İDDİLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çiftin nişanlandığına dair ilk somut belirtiler, Nisan ayının sonlarında Londra’da görüldü. Zoë Kravitz’in parmağındaki belirgin yüzük, hayranlarının ve basının dikkatinden kaçmadı. Bir kaynağın aktardığına göre çift, bu haberi öncelikle yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih etti.
Kravitz, 19 Nisan'daki bir gezintinin ardından 21 Nisan'da da aynı yüzükle objektiflere yansıdı. Page Six tarafından ilk kez gündeme taşınan bu gelişme, kısa süre içinde People gibi mecralar tarafından da teyit edildi.
"HARİKA BİR KİMYALARI VAR"
Styles ve Kravitz arasındaki ilk kıvılcımlar Ağustos 2025’te, Roma sokaklarında görüntülendiklerinde fark edilmişti. O dönemde Kravitz, yeni projesi "Caught Stealing" için yoğun bir basın programı yürütürken; Styles'ın da kendisine eşlik ettiği bildirilmişti.
Aralık 2025’e gelindiğinde, ikilinin İtalya’da daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü anlaşıldı. Roma’daki yaşantılarıyla ilgili bir kaynak şu ifadeleri kullandı:
"Harry bu yıl Roma'da uzun süreler geçirdi. Zoë yaz sonundan beri birkaç kez ona eşlik etti."
Çiftin bu şehirde halkla iç içe ancak gösterişten uzak bir hayatı tercih ettiği; birlikte yürüyüş yapıp arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri belirtiliyor: "Sadece dolaşıyorlar, arkadaşlarıyla buluşuyorlar ve çok rahat bir hayat yaşıyorlar. Harika bir kimyaları var."
GELECEK PLANLARI VE ORTAK BİR YAŞAM
Harry Styles’ın dördüncü stüdyo albümü olan Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
sonrası başlayacak olan "Together, Together" dünya turnesi, çiftin 2026 planlarında önemli bir yer tutuyor. Kravitz’in, uygun olduğu ölçüde bu turneye katılacağı söyleniyor.
Yoğun iş tempolarına rağmen birlikteliklerini odağa alan çift hakkında yakın çevreleri şu yorumu yapıyor: “İkisinin de her zaman örtüşmeyen yoğun programları var. Çok ciddi ve birlikte vakit geçirmeye öncelik vermiş görünüyorlar. Ayrıca her ikisinin de gerçekten keyif aldığı ortak bir yaşam kurmuş gibi görünüyorlar."