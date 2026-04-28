Zoë Kravitz ve Harry Styles ilişkileri başladıktan 8 ay sonra nişanlandı

"HARİKA BİR KİMYALARI VAR"



Styles ve Kravitz arasındaki ilk kıvılcımlar Ağustos 2025’te, Roma sokaklarında görüntülendiklerinde fark edilmişti. O dönemde Kravitz, yeni projesi "Caught Stealing" için yoğun bir basın programı yürütürken; Styles'ın da kendisine eşlik ettiği bildirilmişti.



Aralık 2025’e gelindiğinde, ikilinin İtalya’da daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü anlaşıldı. Roma’daki yaşantılarıyla ilgili bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Harry bu yıl Roma'da uzun süreler geçirdi. Zoë yaz sonundan beri birkaç kez ona eşlik etti."



Çiftin bu şehirde halkla iç içe ancak gösterişten uzak bir hayatı tercih ettiği; birlikte yürüyüş yapıp arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri belirtiliyor: "Sadece dolaşıyorlar, arkadaşlarıyla buluşuyorlar ve çok rahat bir hayat yaşıyorlar. Harika bir kimyaları var."