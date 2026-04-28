Kanserle mücadele eden Serap Paköz'den yeni paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanserle mücadele ettiğini duyurmuştu.

"SARSILDIM MI? EVET"

30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını açıklayan ünlü sunucu, sürecin hem fiziksel hem de duygusal zorluklarını gizlememişti. Tedaviye bağlı olarak dökülmeye başlayan saçlarını kuaförde kestirdiği anları paylaşan Paköz, o anlardaki dik duruşuyla alkış topladı. Paköz, o karelere şu notu düşmüştü: "Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

"BU GÜZEL ÇİÇEKLERDEN MORAL DEPOLADIM"

Kemoterapi öncesi elinde çiçeklerle verdiği bir pozu yayınlayan Serap Paköz, paylaşımına şu notu düştü:

Bugün kemoterapi seansı öncesinde sokaklardan, güneşten ve bu güzel çiçeklerden moral depoladım. Bazen en iyi ilaç temiz bir nefes ve yüzünde o sarsılmaz gülümsemedir. Hazırım, güçlüyüm ve her zamanki gibi stilinden ödün vermiyorum.