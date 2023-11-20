Begüm Kütük: Çocuğum olursa birlikte halay çekeceğiz

2018 yılında 3,5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden oyuncu Begüm Kütük, muhabirlerin “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

'ÇOK UĞRAŞIYORUZ, OLDUĞUNDA İLK SİZE SÖYLEYECEĞİM'

Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna, “Çok istiyorum, uğraşıyoruz, olduğunda söz ilk size söyleyeceğim ve birlikte halay çekeceğiz” cevabını verdi.

Bügüm Kütük'e göre mutlu evliliğin sırrını ise şöyle: “Erdil dünya tatlısı bir adam, sevgi dolu büyümüş ve bunu bana da yansıtıyor, birbirimize aşkımız hâlâ sürüyor, çok eğleniyoruz”