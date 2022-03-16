Bella Hadid'den estetik itirafı! Çooook pişman olduğunu anlattı...

25 yaşındaki model Bella Hadid, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları hakkında çok samimi bir açıklamada bulundu ve moda endüstrisindeki kariyerinde ilerlerken ablası Gigi ile karşılaştırılmanın onu nasıl etkilediğini açıkladı.

Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, ilk kez daha önce burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıkladı. Ünlü yıldız, "Gigi kadar havalı değildim, dışa dönük değildim. Ben daha çirkin olandım. Ben esmerdim. Gigi kadar havalı değildim, cana yakın değildim. İnsanların benim hakkımda söyledikleri gerçekten buydu. Ve ne yazık ki, bir şeyler sana defalarca söylendiğinde, sadece inanıyorsun" diye ekledi. Verdiği röportajda "Her zaman kanıtlayacak bir şeyim varmış gibi hissettim. İnsanlar nasıl göründüğüm, nasıl konuştuğum, nasıl davrandığım hakkında her şeyi söyleyebilir. Ama yedi yıl içinde hiçbir işi kaçırmadım, bir işi iptal etmedim, bir işe geç kalmadım. Kimse bunları yapmadığımı söyleyemez" dedi.

"HİÇ DOLGU YAPTIRMADIM"

Bella, 14 yaşında burun estetiği olmaktan pişman olduğunu da kabul ederek, "Keşke atalarımdan gelen karakteristik burnunu değiştirmeseydim" dedi. "İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Eminim sen de şimdi 13’teki gibi görünmüyorsun, değil mi?" dedi. Bella Hadid yüzüne hiç dolgu yaptırmadığını iddia ederek, "Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil" şeklinde açıklamada bulundu.