Ben Affleck 'Kim Milyoner Olmak İster?'den 1 milyon dolar kazandı

Ben Affleck, bu hafta ABD'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programına konuk olarak katıldı ve 1 milyon dolarlık ödülü kazandı.

53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 'Jeopardy!' adlı yarışma programının şampiyonu olarak tanınan Jamie Ding ile güçlerini birleştirerek büyük ödüle ulaşırken, bu ödülü yardım amaçlı kullanacağını açıkladı.

ÖDÜL KURULUŞA GİDECEK

Paranın, Hollywood yıldızının 2010 yılında kurucu ortaklarından olduğu Doğu Kongo Girişimi'ne aktarılacağı açıklandı. Girişim, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki halka destek olmayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir Amerikan kuruluşu olarak biliniyor.

Affleck ve Ding, Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı ABC'nin yarışma programının önceki gün yayımlanan bölümünde 1 milyon dolarlık final sorusuyla karşı karşıya kaldı. İkiliye şu soru yöneltildi: Yıllık Şükran Günü geleneğinde, bunlardan hangisi hariç hepsi bir ABD başkanı tarafından affedilen hindi isimleridir?

Verilen cevaplar arasında şunlar vardı: Fıstık Ezmesi ve Reçel, Patates Kızartması ve Patates Püresi, Makarna ve Peynir, Spagetti ve Köfte.

Affleck ve Ding, telefon jokerini kullanarak Ding'in uzun süredir bilgi yarışması partneri olan Stephen Morrison'ı aramayı kararlaştırdı.

Yarışmanın sunucusu Kimmel, ikiliye hâlâ "Sunucuya Sor" joker haklarının olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Affleck, şakayla karışık Ding'in arkadaşını aramalarını söyledi. Daha sonra da "Hayır. Jimmy'nin yardım etmesi daha iyi olur" diyerek kararını değiştirdi.