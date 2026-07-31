MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son pozları

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

EREN KAŞIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

Kaşıkçı'nın geçtiğimiz hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eren Kaşıkçı (@kizilsakalinmutfag)'in paylaştığı bir gönderi

"HAYAT GERÇEKTEN BİR AN"

Kaşıkçı'nın arkadaşı Murat Pala, Maya'nın doğum gününe ait fotoğrafları paylaştı. Pala, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" mesajını yayımladı.

Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.