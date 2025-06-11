Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı

Ünlü oyuncu Bensu Soral da eşi Hakan Baş ile birlikte Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşarken, çiftten gelen kareler sosyal medyada beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı - Resim : 1

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ünlü isim tatil beldelerine akın etti. Güneşli günleri değerlendiren ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 

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Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı - Resim : 2

O isimlerden birisi de oyuncu Bensu Soral.  

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Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı - Resim : 3

Eşi Hakan Baş ile Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu Bensu Soral, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  

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Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı - Resim : 4

Karelerde oyuncunun ikiz erkek kardeşi Bedirhan Soral da yer aldı. 