Bensu Soral yaz sezonunu Bodrum'da açtı
Ünlü oyuncu Bensu Soral da eşi Hakan Baş ile birlikte Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşarken, çiftten gelen kareler sosyal medyada beğeni topladı.
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Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ünlü isim tatil beldelerine akın etti. Güneşli günleri değerlendiren ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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O isimlerden birisi de oyuncu Bensu Soral.
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Eşi Hakan Baş ile Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu Bensu Soral, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Karelerde oyuncunun ikiz erkek kardeşi Bedirhan Soral da yer aldı.