Bensu Soral'dan New York pozları

Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş, kardeşi Bedirhan Soral ve yakın arkadaşlarıyla birlikte New York'ta keyifli anlar geçiriyor. Soral, New York pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Bensu Soral'dan New York pozları - Resim : 1

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilmişti. 

2 / 7
Bensu Soral'dan New York pozları - Resim : 2

Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, kardeşi Bedirhan Soral ve yakın arkadaşlarıyla birlikte soluğu New York'ta aldı.

3 / 7
Bensu Soral'dan New York pozları - Resim : 3

Instagram'da 4,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu, fotoğraflarını 'Yılın o zamanı' notuyla birlikte yılbaşı çam ağacı ve kalp emojisiyle sevenlerinin beğenisine sundu.

 

4 / 7
Bensu Soral'dan New York pozları - Resim : 4

Ünlü oyuncunun yeni pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. 