Bensu Soral'dan New York pozları
Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş, kardeşi Bedirhan Soral ve yakın arkadaşlarıyla birlikte New York'ta keyifli anlar geçiriyor. Soral, New York pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.
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2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilmişti.
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Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, kardeşi Bedirhan Soral ve yakın arkadaşlarıyla birlikte soluğu New York'ta aldı.
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Instagram'da 4,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu, fotoğraflarını 'Yılın o zamanı' notuyla birlikte yılbaşı çam ağacı ve kalp emojisiyle sevenlerinin beğenisine sundu.
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Ünlü oyuncunun yeni pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.