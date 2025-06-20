Esra Erol'un oğlu İdris Ali mezun oldu: "İlk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti…"
Televizyon ekranlarının sevilen siması Esra Erol, büyük bir mutluluğa tanıklık etti. Büyük oğlu İdris Ali'nin mezuniyet törenine katılan Erol, bu gurur dolu anları takipçileriyle paylaştı. Eşi Ali Özbir ve oğullarıyla birlikte objektiflere yansıyan neşeli anları, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı.
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ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu Esra Erol, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.
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2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile evlenen Erol’un büyük oğlu İdris Ali, 8. sınıf mezuniyetini kutladı.
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Duygusal anlar yaşayan Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey dün gibi… İlk adımlarını, ilk 'anne' deyişini, okula başladığın o sabahı… Hepsi gözümün önünde. Ve şimdi, ilk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti…” notunu düşerek gururunu dile getirdi.
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Annesini boyunu geçen İdris Ali'nin son hali sosyal medyada dikkat çekti ve takipçileri tarafından Esra Erol’a benzetildi