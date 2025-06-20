Esra Erol'un oğlu İdris Ali mezun oldu: "İlk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti…"

Duygusal anlar yaşayan Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey dün gibi… İlk adımlarını, ilk 'anne' deyişini, okula başladığın o sabahı… Hepsi gözümün önünde. Ve şimdi, ilk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti…” notunu düşerek gururunu dile getirdi.