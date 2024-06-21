Beren Saat: "Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var, çok mutluyum"
Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Beren Saat de eşi Doğulu'yu yalnız bırakmadı. Saat muhabirlerle sohbet ederken "Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var" dedi.
Kenan Doğulu, 19- 20 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Saatler öncesinde konsere gelenler metrelerce kuyruk oluşturdular.
Kenan Doğulu, yeni şarkısını da ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde seslendirdi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; eşini yalnız bırakmayan Beren Saat de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saat, "Herkese iyi bayramlar, güzel geçti konserler ve bayram. Kenan'ın son 6 günde 4 konseri vardı" dedi.
Öte yandan Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda bir programda eşi Beren Saat'e övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Bunun üzerine Saat, konuyla ilgili "Gurur duydum bu cümleler ile. 'Zaman durdu benim için' demesi çok mutlu etti beni. Kendini yenileyen bir aşkımız var. Çok mutluyum ve şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.