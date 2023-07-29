Beren Saat'ten evlilik yıldönümü paylaşımı: "9. yılımız kutlu olsun aşkım”
Beren Saat ile Kenan Doğulu 29 Temmuz 2014’te Amerika‘da evlenmişti. Ünlü çift bugün 9. evlilik yıldönümlerini kutluyor...
Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Ünlü çift bugün 9. evlilik yıldönümlerini kutluyor.
“9. yılımız kutlu olsun aşkım”
Beren Saat, Kenan Doğulu’nun kendisini öptüğü fotoğrafı “9. yılımız kutlu olsun aşkım” notuyla paylaştı.