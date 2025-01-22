Berfu Yenenler, yangında oğlunun arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu: "Aklımı kaçırmak üzereyim"

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 76'ya yaralı sayısı ise 51'e yükseldi. Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlülerden taziye mesajları yağdı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında yakınını kaybedenlerden biri de manken ve sunucu Berfu Yenenler oldu. Yenenler acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

"Aklımı kaçırmak üzereyim"

Yenenler, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Mete'nin okul arkadaşlarından biri ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor, hiçbir şey de değişmiyor."