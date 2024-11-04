Beril Pozam'ın pozlarına eşi Ersin Arıcı'dan yorum: 2. foto başta olmalı
Ünlü oyuncu Beril Pozam'ın sosyal medyada sıralamasını karar veremeden yaptığı fotoğraf paylaşımına eşi Ersin Arıcı'dan tavsiye geldi.
1 / 5
Ağustos ayında dünya evine giren oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı, Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol almaya devam ediyor.
2 / 5
Instagram'dan son olarak paylaşım yapan Beril Pozam peş peşe fotoğraf karelerine yer verdi.
3 / 5
Fotoğraf sıralamasına bir türlü karar veremeyen Beril Pozam'a destek eşi Ersin Arıcı'dan geldi.
4 / 5
Ersin Arıcı sitemli yorumunda, "Ben 2. foto başta olmalı demiştim oysa ki" ifadelerine yer verdi.