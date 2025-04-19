Berk Atan trafik kazası geçirdi: Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Her Şey Yolunda Merkez, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları, Cennetin Gözyaşları ve son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren 33 yaşındaki oyuncu Berk Atan, akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.

EKİP ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul'dan Sivrihisar'a sete giderken yolda kaza yapan ekip aracı kontrolden çıktı. Kaza sonucu oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.

Şu anda hastanede tedavi altına alınan Berk Atan'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.​

2012 BEST MODEL BİRİNCİSİYDİ

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu, 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.