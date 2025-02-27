Berk Oktay babalık duygularını paylaştı: Evden çıkasım gelmiyor
Mayıs ayında Mira Milena adını verdikleri kızları dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Tam bir kız babası olan ünlü oyuncu Oktay, son olarak kızına olan düşkünlüğünü dile getirdi.
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Kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile iki yıl önce evlenen Berk Oktay, Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’ya kavuşmuştu.
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Harman Yeri filmi için aldığı kilolarla adından söz ettiren Berk Oktay, Snob Magazin'e "Çekimleri tamamladık, Harman Yeri haziranda yayına girecek. Çok güzel bir iş çıkardık" açıklamasında bulundu.
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9 aylık olan kızı Mira’nın artık hareketlenmeye başladığını söyleyen Oktay "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" dedi.
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Oktay, "Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.