Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Benim güzel karım, ömrümüz bir olsun

Berk Oktay da eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününe özel paylaşım yaptı. Baby shower partisinde çekilen bir karelerini paylaşan Oktay, "Benim güzel karım... İyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu... Ömrümüz bir olsun." notunu düştü.