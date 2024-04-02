Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Benim güzel karım, ömrümüz bir olsun
Şimdilerde Berk Oktay ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, 38 yaşına girdi. Atiksoy, ayrıca doğum gününde aynı zamanda doğacak kızı için bebek partisi düzenledi.
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2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile nikâh masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde eşiyle ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
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Kız bebek bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, 38'inci yaşına girdi. Atiksoy, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününde bebek partisi düzenledi.
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Ünlü oyuncunun partisinde çekilen kareler, sosyal medyada paylaşıldı. Baby shower'da pembe elbisesi ve renkli makyajıyla boy gösteren Atiksoy, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Berk Oktay da eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününe özel paylaşım yaptı. Baby shower partisinde çekilen bir karelerini paylaşan Oktay, "Benim güzel karım... İyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu... Ömrümüz bir olsun." notunu düştü.