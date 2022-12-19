Berkin Gökbudak'tan eşi Aslı Enver'e övgü dolu sözler

Başarılı oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Son günlerde hamile olduğu haberleriyle de gündeme Aslı Enver, Caddebostan’da eşi ile ilk kez el ele görüntülendi. Çift, evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gurur duyuyorum Aslı'yla"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; çift, evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin "Berkin Bey, eşinizin oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine kocasına dönen Enver, espri yaptı: "Hadi biraz öv beni!"

Gökbudak, bunun üzerine "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi." yanıtını verdi.

Gökbudak'ın oğlu soruldu

Aslı Enver ile evlenen Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında Demir adında bir oğlu da bulunuyor. Muhabirlerin, "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusuna yanıt veren Enver, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi. Ama hassastır ya o şeyler. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.