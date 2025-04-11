Berrak Tüzünataç formda kalmasının sırrını açıkladı

Sosyal medyada aktif paylaşımları ve dikkat çeken yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, fit fiziğinin sırrını açıkladı.

Posta'da yer alan habere göre “Düzenli olarak pilates yapıyorum. Tuzu ve şekeri bıraktım. Mecbur kalmadıkça işlenmiş gıdaları yemiyorum. Vegan beslenmeyi tercih ediyorum. Ayrıca alkali beslenme, tohumları tüketme veya atıştırmalıklarımı evde kendim hazırlama gibi alışkanlıklar edindim” dedi.

Daha önce Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projelerde rol alan Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuştu.

Aşk konusunda oldukça açık sözlü bir şekilde konuşan Tüzünataç, "Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım" diyerek, ilişkilerindeki eksikliklere değindi. "Partnerlikte uzun ilişkilerim olmadı ama, dostluklarım uzundur" diyerek, yaşamındaki önceliklerin dostluklardan yana olduğunu belirtmişti.